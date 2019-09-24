الحكم على محامي بتهمة التعدي على أفراد شرطة بقسم مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر محكمة جنح أول مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حكمها على المحامي المتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012.
ترجع وقائع القضية إلى شهر يوليو 2012، إذ وقعت اشتباكات داخل قسم شرطة أول مدينة نصر، بين قوة الأمن المتواجدة به، وعددًا من المحامين، ما أدى لإصابة 12 محاميًا، و5 من أفراد شرطة.
وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المحامي وأمين شرطة داخل قسم أول مدينة نصر، تطاول خلالها المحامي على أمين الشرطة بالسب، بعدما طلب منه الأخير التمهل قليلاً لحين إنهاء بعض الأوراق الموجودة بيده، وأن عددًا من قيادات القسم تدخلوا لفض المشادة، فتطاول عليهم المحامي، واستدعى عددًا آخر من زملائه، مما أدى إلى تفاقم الأمر وحدثت اشتباكات.
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