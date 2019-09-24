استعدادًا للعام القضائي الجديد.. جمعية عمومية "عادية" للنقض.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تعقد محكمة النقض جمعيتها العمومية العادية برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، لتوزيع العمل على الدوائر مع بداية العام القضائي الجديد المقرر بدءه في الأول من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تُقر المحكمة خلال جمعيتها، جدول أعمالها المتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد، حسب مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365".

ويرأس المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اجتماع الجمعية العمومية ويدعو له وفقا لقانون السلطة القضائية، وهي الجمعية العمومية الأولى للمحكمة التي يترأسها "عصر" منذ توليه رئاسة المحكمة.

وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارًا من بين مستشاري الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، وذلك خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة في يونيو الماضي، كما تم ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.