حالة نادرة: ولادة طفلة بأربعة أرجل و ثلاثة أيد

شهدت مدينة هندية، حالة ولادة نادرة، لطفلة بعدة أطراف، رغم أنها جاءت مع جنين آخر لم يعاني من أي مشاكل صحية.
ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل"، مشيرة إلى أن الطفلة، ولدت بأربعة أرجل وثلاث أيد.
وقالت الصحيفة البريطانية: "تلك الطفلة ولدت في مدينة راجستان الهندية، وكانت في رحم الأم مع جنين آخر، ولد بصحة جيدة"، مشيرة إلى أن الأم، التي تدعى "راجو"، 24 عاما، لم تكن تعلم أنها حامل في توءم لأنها لم تجر أشعة بالموجات الصوتية خلال حملها.
ويقول الأطباء إنهم يعتقدون أن هناك إمكانية للتخلص من الأطراف الزائدة من خلال إجراء عملية جراحية في مدينة جايبور.
وتغطي إحدى الأرجل بطن الطفلة، بالكامل ومنطقة الصدر، حيث كانت تعاني من مشكلة في التنفس لكنه سرعان ما تم التعامل معها وعلاجها بالتنفس الصناعي.
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