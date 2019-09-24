شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: المظاهرات تحدث في كل دول العالم والرئيس المصري زعيم حقيقي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وكالات)

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمس الإثنين، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، وصف ترمب الرئيس المصري بأنه «زعيم حقيقي».

وفي تعليقه على المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، قال ترمب: «أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع».

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ووصف ترمب نظيره المصري بأنه «قائد عظيم محترم»، مضيفا: «قبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى».

من جهته، اتهم السيسي قوى «الإسلام السياسي» بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده، قائلا: «الشعب المصري لم ولن يقبل بحكم الإسلام السياسي».

وأكد الرئيس المصري أن الاجتماعات المتبادلة مع ترمب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

وفي تطرقه إلى التوتر الراهن في منطقة الخليج، قال السيسي إن القاهرة تقدر عاليا «حكمة» الرئيس الأمريكي في التعامل مع الخيار العسكري في منطقة الخليج كـ «خيار أخير» لحل هذه الأزمة.