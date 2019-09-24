شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: «جاسوس واشنطن» مفقود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)

أعلنت وزارة الداخلية الروسية رسميا أمس (الإثنين)، أن مسؤولاً سابقاً بالكرملين يعتقد أنه كان جاسوساً لحساب الوكالة الاستخباراتية المركزية الأمريكية (سي آي إيه) مفقود، وأن الشرطة تبحث عنه. وكانت تقارير إعلامية أمريكية، أكدها مصدران لـ«رويترز»، قد أفادت بأن الجاسوس نقل إلى الولايات المتحدة عام 2017.

وذكرت صحيفة «كومرسانت» اليومية أن المسؤول ربما كان أوليغ سمولينكوف الذي اختفى مع زوجته أنتونينا وأطفاله الثلاثة، بينما كان في رحلة بالجبل الأسود في يونيو 2017.

وذكرت الوكالة أن قاعدة بيانات وزارة الداخلية تظهر أنها أعلنت سمولينكوف في عداد المفقودين، وأن روسيا تبحث عنه. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أعلن الكرملين أن مسؤولا روسياً سابقاً أشارت إليه تقارير إعلامية بأنه جاسوس لواشنطن، كان يعمل في الرئاسة الروسية، لكنه لم يكن على تواصل مباشر مع الرئيس فلاديمير بوتين. وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن المخابرات الأمريكية نفذت عملية عام 2017 لتهريب مسؤول روسي رفيع المستوى، كان يتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية.

وكشفت مصادر أمريكية لشبكة «سي إن إن» أن الولايات المتحدة اضطرت إلى إخراج شخص كانت تعتبره أهم جواسيسها داخل روسيا في مهمة سرية لم يعلن عنها في حينها.