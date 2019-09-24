شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: مقتل ضابط وإصابة عسكري طعنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس)

قتل رجل أمن تونسي وأصيب عسكري آخر في حادثة طعن، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس (الإثنين). وقد تعرض الرجلان إلى عملية طعن من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي وألقت القبض عليه فوراً. ولا يزال البحث جاريا حتى الآن للتأكد من أسباب ودوافع هذه الحادثة ومن إمكانية انتماء الجاني إلى تنظيم متطرف أو وقوف جهة إرهابية وراء العملية.

من جهتهم، قال شهود عيان إن منفذ الهجوم استخدم سلاحاً أبيض ووجّه طعنات قاتلة على مستوى الرقبة إلى رئيس مركز شرطة محكمة الاستئناف، ما أدى إلى وفاته فوراً، وذلك بعد دقائق من إقدام الجاني على طعن عسكري كان متوجهاً إلى مقر عمله قرب محطة الحافلات بمدينة بنزرت، ما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالخفيفة.