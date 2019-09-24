شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مكاسب من لقاءات الرئيس السيسى مع رؤساء الشركات الأمريكية بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، أن اللقاءات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك مع رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية، تحقق عدة مكاسب، أولها أنها دعوة مهمة للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر خلال الفترة الراهنة.

وقالت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب إن المكسب الثانى هو أن الرئيس خلال تلك اللقاءات يوضح المناخ الذى أصبح مهيئا للمستثمرين الأجانب ويوضح لهم الحوافز التى تقدمها مصر للمستثمرين من أجل توسيع الاستثمارات فى مصر.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد إلى أن المكسب الثالث لهذه اللقاءات هو أن الرئيس من خلال هذه اللقاءات يعترف بوجود هذه الشركات الأمريكية كقوى اقتصادية موجودة فى العالم، وبالتالى فهذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة ليجيب الرئيس على كل تساؤلات المستثمرين، وهو ما يشجعهم على زيادة الاستثمارات، وهو بالتالى ينعكس هذا على الوضع الاقتصادى لمصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك فى مأدبة العشاء التى أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، بحضور كلٍ من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى، وعدد كبير من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية، وذلك على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.