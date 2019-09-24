شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم يهز السفارة الأمريكية وسط بغداد والان مع التفاصيل

أعلن مصدر أمني عراقي مساء الإثنين، أن انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر الأمني العراقي إن "انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون معرفة طبيعته".

وأضاف أن "صافرات الإنذار أطلقت في المنطقة تحسبا لأي طارئ"، وتم غلق شارعين في المنطقة الخضراء بعد الانفجار الذي وقع قرب السفارة الأمريكية.

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من جانبها، قالت رويترز، نقلا عن مصادر أمنية ودبلوماسية، إن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء، فيما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومباني الحكومة العراقية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.