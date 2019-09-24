شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:42 صباحًا, 24 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض شارك معالي وزير الخارجية الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم بنيويورك، في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.