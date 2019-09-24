الرئيس الأمريكي يدعو العالم لتعزيز الحريات الدينية

المناطق - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الحرية الدينية تعد من أولويات الإدارة الأمريكية، وذلك خلال استضافته أول اجتماع حول الحريات الدينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ودعا الرئيس الأمريكي دول العالم إلى إنهاء الاضطهاد الديني، معلنًا عن صندوق ستبلغ مخصصاته نحو 25 مليون دولار من أجل دعم الحرية الدينية في العالم، وأشار إلى أن اجتماع الحريات الدينية سيكون صوتًا للمضطهدين دينيًا حول العالم.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس إن الولايات المتحدة وفرت أكثر من 300 مليون دولار للأقليات الدينية التي اضطهدها تنظيم داعش الإرهابي في العراق، مبينًا أن النظام الإيراني لا يزال يضطهد الأقليات الدينية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمة له في الاجتماع إن لكل إنسان الحق بأن يكون مختلفًا عن الآخر، ولكن ما هو سيء أن هناك أناسا قتلوا لأنهم مختلفون عن الآخرين في الدين، مضيفًا أن جميع الديانات حول العالم استهدفت خلال السنوات الماضية سواء كان أتباعها يهودا أم مسلمين أم مسيحيين، وحتى الأقليات الدينية أيضًا تم استهدافها.

وشدد غوتيرش على أهمية الحفاظ على التنوع الديني حول العالم، محذرًا فيما يتعلق باستعمال الدين والهوية، لتقليص هوية الآخرين.