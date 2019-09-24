فتوى قانونية تنهي الجدل بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر سودانية لـ"العين الإخبارية" أن وزير العدل نصر الدين عبدالبارئ أصدر فتوى نصت على أحقية المجلس السيادي ومجلس الوزراء في تعيين رئيس القضاء والنائب العام. وقال مصدر مطلع لـ"العين الإخبارية": "إن وزير العدل سلم القصر الرئاسي، الإثنين، فتواه بشأن أحقية تعيين رئيس القضاء والنائب العام. وكان مجلس السيادة قد طلب فتوى من وزارة العدل بشأن القضية التي أثارت جدلا. وكانت الحكومة السودانية الجديدة قد حددت، في اجتماعها الأول، في 10 سبتمبر/أيلول الجاري،10 أولويات للعمل عليها، خلال الأشهر الـ6 الأولى من المرحلة الانتقالية.

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