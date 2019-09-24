شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة بالبرلمان تطلب خطة رفع معدلات التشغيل والحد من البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ جلساتها فى دور الانعقاد الخامس بعد إجراء انتخابات هيئة مكتبها، بمناقشة خطة عمل وزارة القوى العاملة، والاستماع للوزارة بشأن محاور خطة عملها، وإبداء ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة.

وأضاف "المراغى" أن اللجنة ستطلب من وزارة القوى العاملة عرض خطتها بشأن رفع معدلات التشغيل والحد من معدل البطالة، وما تم اتخاذه فى هذا الشأن من إجراءات خلال الفترة الماضية، وما سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن اللجنة تطلب حصر عدد مراكز التدريب والتشغيل الخاصة بالعمل وتأهيلهم، ومعرفة دور هذه المراكز، وهل تؤدى عملها على أكمل وجه أم لا، وذلك حرصا على أهمية وجود عمالة مدربة وماهرة، وخلق كوادر عمالية.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية دعا مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر 2019، لافتتاح جلسات دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، ومن المقرر أن تشهد الأيام الأولى لدور الانعقاد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، وستقوم بعد ذلك اللجان النوعية فى المجلس بعقد اجتماعات بتشكيل هيئات مكاتبها الجديدة، لإعداد خطة عملها خلال دور الانعقاد.