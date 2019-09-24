مصرع سيدة في انقلاب دراجة نارية على طريق "شبين القناطر - كفر حمزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
لقيت سيدة مصرعها، في انقلاب دراجة نارية كانت تستقلها خلف زوجها، اليوم الثلاثاء، على طريق "شبين القناطر - كفر حمزة"، ونقلت الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.
وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع "عزة م." مقيمة بقرية الدير، كانت تستقل دراجة نارية خلف زوجها على الطريق المشار إليه، وبسبب سوء حالة الطريق وتواجد الحجارة وقعت على الأرض، وهشمت رأسها إحدى السيارات، قبل أن يفر السائق هاربًا.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، ونقلت الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، والعمل على رفع أثار الحادث لعدم تعطل حركة الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
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