متحدث البرلمان: قمة "السيسي - ترامب" أكدت مكانة مصر الكبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بالقضايا المهمة التي ناقشتها القمة الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي عقدت في نيويورك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

واعتبر حسب الله في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، تأكيد السيسي للرئيس الأمريكي، أن سعي الإسلام السياسي للسلطة سيبقي حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن الرأي العام في مصر لا يستطيع ولا يقبل أن يحكمه الإسلام السياسي، كان بمثابة صفعة قوية على وجوه أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والتيارات التكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وقال حسب الله إن الرئيس ترامب يعرف مكانة مصر والرئيس السيسي، وأعلنها أمام العالم كله، وأن أكبر دليل على ذلك تأكيده خلال القمة بكل صراحة ووضوح، أن مصر لها زعيم حقيقي وقائد عظيم، وأن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن زوجته "ميلانيا" زارت الأهرامات وانبهرت بها كثيرًا، وأكدت أن مصر بلد جميل يتمتع بحضارة عريقة.​