​وزيرة الثقافة: ورشة "ابدأ حلمك" أكدت خصوبة أرض مصر الإبداعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن ورشة ابدأ حلمك منذ انطلاقها العام الماضي نجحت في استقطاب واكتشاف مجموعة مواهب ضخمة من مختلف الفئات العمرية في المحافظات لتؤكد خصوبة أرض مصر الإبداعية.

وأضافت عبدالدايم، خلال تفقد أعمال الورشة بقصر ثقافة الفيوم، بحضور عصام سعد محافظ الفيوم، أن الواعدين الجدد تم إعدادهم وتأهيل طاقاتهم لإثراء مجال فن المسرح باعتباره أحد أدوات الارتقاء بالوعى وتنمية وتطوير المجتمع.

كما شهدا عرض طقوس الإشارات والتحولات للفرقة المسرحية التابعة للقصر والتى حصلت على عدة جوائز وشهادات تميز من الدورة ١٢ للمهرجان القومى للمسرح المصري.

وفي سياق متصل أعلنت وزيرة الثقافة حصول فرقة قصر ثقافة الفيوم على عدد من جوائز الدورة ١٢ من المهرجان القومى للمسرح عن عرض طقوس الإشارات والتحولات والذي جاء بمثابة إعلان عن عودة الروح لفرق قصور الثقافة بعد الجهود المبذولة لتفعيل دورها تجاه المجتمع، كما قدمت التهنئة لأعضاء الفرقة، مشيدة بمستواهم الفني المتميز.

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وأوضح الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن ورشة ابدأ حلمك فى محافظة الفيوم تقدم للالتحاق بها ٦٠٠ شاب وفتاة، تم اختيار ٥٠ منهم لصقل موهبتهم ، ونوه أنها أحد الأنشطة التي تساهم بها قصور الثقافة في خلق جيل جديد من المبدعين وإهدائهم إلى ساحة فن المسرح فى مصر.

يذكر أن التدريب بورشة ابدأ حلمك يتم على ثلاثة مراحل الأولى تستكشف قدرات ومواهب المتدربين وقياس قدرتهم على العمل الجماعي ، والثانية تهدف إلى استخدام المفاهيم النظرية والتدريبات العملية لصياغة مقاطع مسرحية قصيرة قائمة في معظمها على الارتجال ، وتضم المرحلة الثالثة التدريب على العروض الحية وهو ما يسمى بعروض التخرج وتهدف إلي إختبار قدرات المتدربين علي تطبيق المهارات الفنية المكتسبة.

أما عرض طقوس الإشارات والتحولات عن قصة الكاتب السوري سعد الله ونوس ومن إخراج سامح الحضري نال عدة جوائز فى الدورة ١٢ من المهرجان القومى للمسرح المصرى هى جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، جائزة التمثيل الأولي (نساء) للفنانة جيهان رجب ، جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأداء المتميز في التمثيل للفنان محمود عبد المعطي وشهادة تميز في التمثيل للفنان حسام خالد وتدور أحداثه خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر بسوريا في عهد الوالي ناشد راشد باشا وخلافه مع مفتي الشام وكبير الأشراف عبد الله، حيث تتصاعد الأحدات لتظهر خفايا النفوس والرغبات التي تتخفى بقناع الأخلاق.

العرض بطولة بطولة محمود عبدالمعطي ، جيهان رجب ، محمد طرفاية ، حسام خالد ، مصطفى محمد ، أسامة الغمري ، دينا السواح ، إضاءة محمد الغمري ، موسيقى والحان محمد شحاتة ، وديكور وملابس شيماء عبدالعزيز.