مقتل 26 شخصًا خلال حادث تحطّم حافلة في شمالي باكستان

أعلنت وسائل إعلام باكستانية اليوم الأحد، عن وقوع حادث كبير في ممر جبلي يقع شمالي البلاد وأسفر عن تحطم حافلة ركاب.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مقتل حوالي 26 شخصا جراء تحطم حافلة ركاب بممر جبلي شمال البلاد.
ونقلت القناة عن الشرطة قولها إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة "سكاردو" إلى مدينة "روالبندي" عندما تحطمت مما أسفر عن مقتل 26 شخصا بينهم سيدات وأطفال وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح خطيرة.
ولفتت الشرطة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم تضح على الفور أسباب وقوع الحادث.
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