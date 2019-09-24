اجتماع تشاوري خليجي لبحث التنسيق المشترك

نيويورك (وكالات) انعقد الاجتماع التشاوري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري يوسف بن علوي بن عبدالله، مساء أمس الأول في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني إن الاجتماع بحث التنسيق المشترك بين دول المجلس للتحضير للاجتماعات الوزارية التي ستعقد مع عدد من وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إضافة إلى القضايا الحيوية التي سيتم بحثها مع تلك الدول، بما في ذلك تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية المعروضة على جدول الأعمال. وأعرب الأمين العام عن شكره لسلطنة عمان على استضافة الاجتماع وعلى الترتيبات والاستعدادات التي وفرتها لعقد لقاءات مجلس التعاون مع وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

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