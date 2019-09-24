جهود إماراتية مكثفة لدعم الاستقرار والإنماء وتمكين المرأة في العالم

نيويورك (وام)

جددت الإمارات العربية المتحدة التزامها المشاركة في المناقشات متعددة الأطراف والدعوة للاستقرار الإقليمي في افتتاح أعمالها في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتماشياً مع الأولويات الـ9 التي ستدافع عنها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك وفد الدولة في يوم الافتتاح بالعديد من مؤتمرات القمة رفيعة المستوى والعديد من الاجتماعات الثنائية حول قضايا متنوعة مثل دعم الاستقرار الإقليمي، والمساعدة الإنسانية والإنمائية، والتخفيف من تغير المناخ وتداعياته، وتمكين المرأة، والشباب، وأصحاب الهمم.

وعقد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اجتماعا ثنائيا مع النائب الأول لرئيس وزراء وزير خارجية كوسوفو بهجت باكولي تمت خلاله مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، عددا من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن منظمات غير حكومية، حيث صرحت أن الإمارات تلتزم التزاماً راسخاً بتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية للمحتاجين، وهي تعتبر من أكثر الدول المانحة مقارنة بدخلها القومي الإجمالي، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

والتقت الهاشمي في إطار الشراكة الوثيقة التي تربط ما بين الإمارات والأمم المتحدة للتخفيف من المصاعب في بلدان مثل اليمن والسودان وأفغانستان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والمديرة التنفيذية لليونيسيف هنرييتا فور. كما التقت الهاشمي مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بحكومة هولندا سيغريد كاغ، ورئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية بيتر ماورير، وسفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة نادية مراد، والأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو.

والتقت الهاشمي مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لبحث مسائل الأمن الإقليمي وكيفية ضمان دعم المساعدات الإنمائية لتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما اجتمعت الهاشمي أيضا بالمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس، والرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي لمراجعة القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما عقدت اجتماعات ثنائية مع وزيري خارجية غيانا وجامايكا حيث وقع الأخير اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الإمارات وجمهورية جامايكا والتي ستدخل حيز النفاذ عند الانتهاء من الإجراءات الدستورية لكلا البلدين.

بدورها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع التزام الإمارات بتلبية احتياجات أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم في المجتمع حيث شاركت مع عدد من سفراء وقناصل الدولة في فعالية بولينغ مع فريق الأولمبياد الخاص في نيويورك، وبالتعاون مع القنصلية العامة للدولة. وقالت إن أبوظبي استضافت الألعاب العالمية للأولمبياد في مارس 2019، وإن دولة الإمارات ملتزمة بتمكين أصحاب الهمم من خلال تقديم الخدمات والتسهيلات في مجالات التعليم والصحة والوظائف وغيرها.