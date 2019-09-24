تدمير شبكة متفجرات لـ«القاعدة» في حضرموت

بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

دمرت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي أمس كميات كبيرة من العبوات الناسفة والألغام الأرضية تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي تم ضبطها في منطقة نائية في مديرية شبام جنوب شرق اليمن. وقال مصدر أمني لـ»الاتحاد» إن قوات عسكرية فجرت بإشراف قوات التحالف عبوات ناسفة وألغاماً أرضية كانت عناصر القاعدة زرعتها في منطقة «عرشان» التابعة لمدينة شبام، لافتا إلى أن فريقاً هندسياً تمكن من تفكيك المتفجرات التي كانت معدة لاستهداف قوات الجيش والأمن والمدنيين.

وأوضح المصدر أن القوات المشتركة نفذت خلال الأيام الماضية عمليات مداهمة وتعقب لعناصر إرهابية في أودية ومناطق نائية تابعة لمديرية شبام، واقتحمت أوكاراً ومنازل وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من العبوات المصنعة محلية وألغاماً أرضية كانت معدة للتفجير عن بعد. لافتاً إلى أن قوات التحالف تمكنت من إفشال مخطط إرهابي كان يستهدف إثارة الفوضى والدمار في مناطق متفرقة من وادي حضرموت. وأشار إلى أن أجهزة الأمن انتشرت بكثافة في شبام وشددت إجراءاتها الأمنية ضمن خطة لتأمين المديرية وتعقب أي خلايا إرهابية أو عناصر خارجة عن النظام والقانون.

من جهة ثانية، سقط عدد من القتلى والجرحى، أمس، باشتباكات بين ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وعناصر قبلية في محافظة إب وسط اليمن. وذكرت مصادر لـ»الاتحاد» أن الميليشيات اقتحمت صباحا عدداً من القرى في منطقة العود بمديرية النادرة شرق إب، وحاولت اعتقال عدد من أهالي قريتي العجلة وفاضل ومصادرة أسلحة وذخائر بحوزة المسلحين القبليين. وأضافت أن الأهالي، وبينهم وجهاء تصدوا للميليشيات ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وأكد مصدر سقوط 17 قتيلاً وجريحاً في صفوف الحوثيين الذين استقدموا تعزيزات عسكرية جديدة وداهموا المناطق واعتقلوا عدداً من الأهالي واقتادوهم إلى جهة مجهولة. وقال مصدر محلي إن مسلحين حوثيين اقتحموا عدداً من المنازل في منطقة العود الفاصلة بين إب والضالع تحت مبرر البحث عن مطلوبين وعمدوا إلى إعدام مدني يدعى خولان فاضل أمام أسرته في منطقة العود بعد محاولته منع الميليشيات من اقتحام منزله وتمكنه من قتل عنصرين من الميليشيات.

واقتحمت ميليشيات الحوثي عدداً من محلات الصرافة في مديريتي يريم وحزم العدين شمال وغرب المحافظة ونهبت أكثر من خمسة ملايين ريال بحجة أن هذه الأموال من الطبعة الجديدة التي أصدرتها الحكومة اليمنية. كما واصلت الميليشيات خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة في الحديدة، وجددت قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع القوات اليمنية المشتركة في المدينة ومديريات الدريهمي وحيس والتحيتا. في وقت ذكرت مصادر محلية وعسكرية لـ»الاتحاد» أن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات في مديرية كتاف كانت في طريقها إلى مواقع شمال شرق صعدة.

من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، على ضرورة استمرار البنك المركزي اليمني ومضاعفة جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع اليمنيين من دون استثناء. ووجه محافظ البنك المركزي الجديد، أحمد عبيد الفضلي، بالتنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسات الميليشيات الانقلابية الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، وذلك في المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال. مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك، بما يضمن عدم التأثير والمساس بلقمة عيش جميع اليمنيين الذين لا تأبه الميليشيات الانقلابية بمعاناتهم الكارثية التي تسببت بها.