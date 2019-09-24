الإمارات تتعهد بتمكين الشباب لمواجهة تغير المناخ

نيويورك (وام)

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن التزامات جديدة لتمكين الشباب في عملية صنع القرار بشأن تغير المناخ، وذلك خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ المخصصة للشباب. وانضم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، إلى المئات من المندوبين الشباب من جميع أنحاء العالم للدفع بالمزيد من القيادات الشبابية للتصدي لتغير المناخ.

وكانت الإمارات من أولى الدول التي أَدرجت رسمياً أعضاءً من الشباب في فريقها لمناقشة شؤون المناخ، إضافةً لإنشاء مجلس شباب للسياسة المناخية والبيئية. وأعلنت معالي شما المزروعي، خلال القمة، عن إجراءات إضافية لضمان ريادة الشباب في سياسة الدولة المتعلقة بالمناخ، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومن هذه الإجراءات حشد اللاعبين الرئيسين الاتحاديين والمحليين في مجال المناخ لإنشاء مجالس استشارية جديدة للشباب وتنظيم حوارات وطنية متسقة بين الحكومة والشباب والمجتمع المدني حول تغير المناخ وأولويات العمل وتشجيع الشباب على تقديم مقترحاتهم حول السياسات والحلول المتعلقة بشؤون المناخ إلى وزارة تغير المناخ والبيئة إضافة إلى تدريب وتثقيف الشباب بشأن تغير المناخ والاستدامة وتوفير التدريب للشباب مع اللاعبين الرئيسين والرائدين في مجال المناخ.

وتُعد قمة مناخ الشباب جزءًا من أنشطة عطلة نهاية الأسبوع المتعلقة بقمة العمل المناخي للأمين العام للأمم المتحدة. وكانت الإمارات قد استضافت اجتماع أبوظبي للمناخ في يونيو 2019، وهو الاجتماع التحضيري لقمة العمل المناخي، بهدف إعداد وتشكيل وتعزيز مستوى الطموح في الالتزامات والإعلانات والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها. واعتبر اجتماع أبوظبي للمناخ سابقة جديدة لإشراك الشباب في الأمم المتحدة، حيث افتتح المندوبون الشباب الفعالية وتحدثوا في اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية، كما شاركوا في تقييم مقترحات القمة، وقد رعت دولة الإمارات مُشاركة المندوبين الشباب، على النحو الذي اختاره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب.