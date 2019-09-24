الأمم المتحدة: الإمارات أكبر دولة مانحة لليمن 2019

أبوظبي (وام) احتلت الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمني الشقيق لعام 2019، وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن البلدان الممولة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ بداية العام الحالي ولغاية 23 سبتمبر. وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية إلى الشعب اليمني منذ 2015 ولغاية 23 سبتمبر 2019، 21.70 مليار درهم (5.91 مليار دولار). واستحوذت المساعدات الإنسانية نسبة 37 بالمائة من إجمالي قيمة المساعدات، أي 7.93 مليار درهم (2.16 مليار دولار). بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 63 في المائة من قيمة المساعدات أي 13.70 مليار درهم (3.73 مليار دولار).

وشملت المساعدات 15 قطاعا رئيسيا مثل النقل والتخزين، وتوليد الطاقة وإمدادها، والخدمات الاجتماعية، والقطاع الصحي، ودعم الحكومة والمجتمع المدني، وغيرها، بهدف المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في المحافظات والمناطق.

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