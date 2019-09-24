الإمارات والسعودية: التنسيق في جميع الملفات

نيويورك (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك. وقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق، التهنئة لمعالي وزير الخارجية السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معرباً عن تمنياته للمملكة والشعب السعودي الشقيق دوام الاستقرار والتقدم والازدهار، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وتبادل سموه ومعالي وزير الخارجية السعودي الأحاديث الأخوية، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ضمن أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدين على الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك في جميع المجالات والملفات. وحضر اللقاء، معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية. كما حضر من الجانب السعودي السفير عبدالله العيان مدير عام مكتب وزير الخارجية، والسفير عبدالرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، والسفير عزام القين وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد، في وقت سابق، معالي ستيف بلوك وزير خارجية هولندا، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك، والصداقة بين الإمارات وهولندا، والسبل الكفيلة بتعزيزها. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع هولندا في المجالات كافة.

من جانبه، أكد ستيف بلوك تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، كما أعرب عن تقديره للمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحضر اللقاء عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.