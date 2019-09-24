قمة مصرية أردنية عراقية تتضامن مع السعودية بمواجهة الاعتداءات

نيويورك (وام ووكالات)

أكدت قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح، في نيويورك، على التضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات، التي تعرضت لها منشآت نفط «أرامكو»، في 14 سبتمبر. وشددت القمة، التي انعقدت، مساء أمس الأول، على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي، وتأمين حرية الملاحة في الخليج، كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي العربي، مؤكدةً أهمية التهدئة، وتجنب مزيد من التوتر والتصعيد، لما لذلك من أثر سلبي على الاستقرار في المنطقة.

واستعرض القادة، على هامش مشاركتهم في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي، ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات. وأكدوا دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، بوصفها قضية العرب المركزية، وشددوا على أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد القادة، على ضرورة البناء على الانتصارات، التي تحققت مؤخراً في المعركة على الإرهاب، وضرورة القضاء الكامل على التنظيمات الإرهابية كافة أينما وجدت، ومواجهة كل من يدعمها سياسياً أو مالياً أو إعلامياً، وجددوا دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار، وعودة النازحين للمناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي. كما أكدوا أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة، وخاصة في سوريا وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، ويتيح الحفاظ على الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي.