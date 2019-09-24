ترامب يقول إنه يستحق الحصول على جائزة نوبل السلام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه يستحق الحصول على جائزة نوبل السلام "عن أشياء كثيرة".
وأكد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "أعتقد أنني سأحصل على جائزة نوبل عن أشياء كثيرة لو كانوا يمنحونها بعدالة، وهو ما لا يفعلونه".
وأضاف الرئيس الأميركي: "لقد أعطوا جائزة لأوباما بمجرد توليه الرئاسة، ولم يكن لديه فكرة عن أسباب حصوله عليها.. وهذا هو الشيء الوحيد الذي اتفق معه بشأنه".
وأعرب ترامب عن رغبته في أن يكون وسيطا بين الهند وباكستان، مشددا على أن لديه علاقات إيجابية مع البلدين، وزعم قائلا "لم أفشل أبدا كوسيط".
وأوضح الرئيس الأميركي، الذي كان يجلس إلى جانبه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وبعد يوم من لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "أنا جاهز وراغب وقادر. وإذا أراد الطرفان، سأكون جاهزا للقيام بذلك".
وقال إن أسلافه "عاملوا باكستان بشكل سيئ للغاية" قبل أن يضيف على وجه السرعة "أنا لا أود أن أقول إن باكستان عاملتنا بطريقة جيدة للغاية"، منوها أن ذلك ربما يكون "سببا في ذلك".
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