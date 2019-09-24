مقتل ضابط شرطة تونسي طعناً في بنزرت

ساسي جبيل (تونس)

قتل ضابط شرطة قرب محكمة بمدينة بنزرت شمال تونس أمس وذلك بعد طعنه بسكين، فيما وصفت نقابة أمنية الهجوم بـ«الإرهابي»، قالت وزارة الداخلية: إنه تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي. وأوضحت الوزارة في بيان أن «شخصا قام بطعن عنصر أمن قرب مقر محكمة الاستئناف ببنزرت مما أسفر عن استشهاده». وأضافت أنه تم على الفور القبض على الجاني، دون تقديم معطيات عن هويته.

وقال شهود عيان إن منفذ الهجوم استخدم سلاحاً أبيض ووجّه طعنات قاتلة على مستوى الرقبة إلى رئيس مركز شرطة محكمة الاستئناف، ما أدى إلى وفاته فوراً، وذلك بعد دقائق من إقدام الجاني على طعن عسكري كان متوجهاً إلى مقر عمله قرب محطة الحافلات بمدينة بنزرت، مما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالخفيفة.

إلى ذلك، رفضت المحكمة الإدارية في تونس أمس، جميع الطعون على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة، مما يمهد لمرور المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني.

ورفضت المحكمة الطعون التي تقدم بها ستة مرشحين من بين 26 مرشحا شاركوا في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، وهم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وسيف الدين مخلوف وناجي جلول وحاتم بولبيار وسليم الرياحي.

وتستعد تونس لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتنظيم انتخابات تشريعية، في السادس من أكتوبر المقبل.