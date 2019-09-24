على غرار الأولى والثانية.. الدورة الثالثة من البطولة منقوصة من أربع مباريات

مازالت حمى التأجيلات تطارد مباريات البطولة الاحترافية، في موسمها الجديد، بعدما تم الكشف أمس الاثنين، عن برنامج مواجهات الدورة الثالثة، التي تعرف تأجيل أربعة لقاءات، على غرار الجولة الثانية، والأولى التي لُعبت منقوصة من ثلاث مباريات.

ويشهد الأسبوع الثالث من البطولة، تأجيل مباريات يوسفية برشيد أمام الرجاء، والوداد الرياضي بضيفه اتحاد طنجة، وأولمبيك آسفي ورجاء بني ملال، ثم حسنية أكادير أمام الجيش الملكي، وذلك بسبب التزام الثلاثي، الرجاء، والوداد، وحسنية أكادير بخوض إياب المسابقتين القاريتين، دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية، بينما يلعب الفريق المسفيوي ضد الرفاع البحريني

وتنطلق مواجهات الدورة الثالثة، يوم الجمعة القادم، حيث يستضيف الدفاع الحسني الجديدي مولودية وجدة، ثم تستأنف الأحد، إذ يستقبل سريع واد زم أولمبيك خريبكة، ويرحل نهضة الزمامرة في اليوم نفسه إلى تطوان لملاقاة المغرب التطواني.

وتختتم لقاءت هذه الدورة، يوم الأربعاء 2 أكتوبر القادم، بمباراة الفتح الرباطي أمام ضيفه نهضة بركان، الذي سيخوض نهاية الأسبوع الجاري، إياب الدور 32 (1) من كأس “كاف”، ضد أشانتي غولد الغاني.