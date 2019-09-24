قضية هاجر الريسوني…انتهاء المرافعات والقاضي يستمع للكلمة الأخيرة للمتابعين ويحدد موعد النطق بالحكم

انتهت قبل قليل الجلسة الرابعة والأخيرة لمحاكمة الصحفية هاجر الريسوني، ومن معها، بإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، ليعلن القاضي دخول الملف للتأمل، وحدد جلسة يوم الإثنين المقبل لإعلان الحكم.

وانتهت مرافعات الدفاع حتى وقت متأخر من مساء الإثنين، وكان ملفت للانتباه عدم تعقيب النيابة العامة على المرافعات، كما أنها لم تشارك في طرح الأسئلة على المتهمين.

يذكر أنه وسط احتجاج هيئة الدفاع، أعلن القاضي المكلف بملف الزميلة هاجر الريسوني ومن معها، عن رفضه لكل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع الأسبوع الماضي.

واحتج دفاع هاجر الريسوني مساء اليوم، على الطريقة التي اختارها القاضي للبث في الدفوعات الشكلية، حيث لم يعلن الدخول في التأمل والمداولة، وقال عبد الغزيز التويضي، عضو هيئة الدفاع، “إنكم تبدون رئيا ولا تعطون حكما، ويجب الفصل في الدفوع من خلال مقرر مكتوب”.