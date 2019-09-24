عبد الله مري البلوشي

قال عبد الله مري البلوشي، المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة، أن العمليات الإرهابية التي قامت بها مليشيا الحوثيين المدعومة إيرانيًا ضد شركة آرامكوا السعودية، هي عملية غادرة وجبانة نفذها نظام الملالي الحاكم في إيران.



وأكد البلوشي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سبب العملية هو رغبة طهران في التفاوض مع الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة بعد العقوبات الإقتصادية الأخيرة التي ألقت بظلالها على الداخل الإيراني.

وأضاف المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة، أن طهران أرادت إرسال رسالة للعالم مفادها أنها تستطيع ضرب النفط في الخليج، ووقف ضخه ولذلك يجب أن يصلوا لحل نهائي معها ويرفعوا العقوبات عنها.

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كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة لـ"اليمن العربي": طهران تريد الضغط على أمريكا بعملية أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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