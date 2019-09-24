ناشط عفري يكشف لـ"اليمن العربي" تكريم رئيس الوزراء الإثيوبي للشرطي الذي أنقذ بلاده من تهريب السلاح

الإثنين 23 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال سانسبل مابوكا، الإعلامي والناشط السياسي العفري، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد علي يكرم الشرطي العفري الذي ضبط الأسلحة والأموال الضخمة الي كانت تهرب إلى إثيوبيا، رافضا الرشوة المالية المغرية التي تقدر ب 40ألف بر إثيوبي وهذا المبلغ بالنسبة له يعتبر حلما قد لن يكون في حوزته مدى الحياة..لكن الشرطي قدم تضحية وإخلاصا في سبيل وطنه وأمته وقدم المصلحة العامة على مصلحته الشخصية.



وأكد مابوكا، أنه يوصف العفر بأنهم حماة إثيوبيا التي حموا إثيوبيا من العدو الخارجي وسيظلون كذلك إلى أن يرث الله الأرض ون عليها، مبينًا أن هناك مجموعة صومالية تابعة لداعش وحركة الشباب الإرهابية كانت تخطط لعمليات ارهابية داخل أديس أبابا، في نفس الوقت الذي ضحى فيه الشرطي البسيط في سبيل حماية إثيوبيا من إرهاب منظم .

وأضاف الإعلامي والناشط السياسي العفري، أن قد بح صوت العفر منذ ما يقرب من السنة أن الولاية العفرية تتعرض للإرهاب الإقليمي الممنهج فسيحرق هذا الإرهاب الجميع على المدى القريب لكن الحكومة المركزية لم تحرك ساكنا لهذا النذير العفري.