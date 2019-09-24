سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد

المنطقة الخضراء

كتب الخليج 365

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومباني الحكومة العراقية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

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