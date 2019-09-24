شكرا لقرائتكم خبر عن إيرانيون يتظاهرون ضد روحاني وظريف في نيويورك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

تظاهر الآلاف من أعضاء الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة ضد زيارة رئيس نظام الملالي حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى دعم حراك الشعب الإيراني لتغيير النظام.

وطالبوا بضرورة التعامل بحزم مع ما وصفوه بـ«النظام الثيوقراطي القمعي الراعي للإرهاب الذي يحكم إيران»، بحسب ما جاء في بيان لمنظمة «الجاليات الإيرانية الأمريكية» OIAC غير الحكومية التي نظمت المظاهرة.

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وهتف المتظاهرون بشعارات «الموت لخامنئي، الموت لروحاني» و«لا لنظام ولاية الفقيه» و«لا لإرهاب الملالي».

وطالب المتظاهرون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرض عقوبات شاملة على النظام بسبب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وتصدير الإرهاب، واستمرار البرنامج النووي والصاروخي، وإحداث الفوضى في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تعقد مظاهرات أوسع، غدا (الأربعاء)، وبحضور شخصيات سياسية دولية بارزة ستتحدث أمام التجمع، بينهم السيناتور جو ليبرمان، بحسب منظمي المظاهرات.