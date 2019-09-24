شكرا لقرائتكم صاروخان يضربان المنطقة الخضراء وسط بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر أمنية إن صاروخين أصابا المنطقة الخضراء المحصنة بوسط بغداد الاثنين، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين.

وتضم المنطقة الخضراء السفارات الأجنبية والمباني الحكومية العراقية.

وفي وقت لاحق، أعلنت خلية الإعلام الأمني "سقوط قذيفتي هاون الأولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة الخضراء والآخرى في نهر دجلة ببغداد".

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إلى ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء التي افتتحت شوارعها مؤخراً، ما عدا الطرقات المؤدية إلى السفارة الأميركية، إلى سماع صفّارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين.

وقال ضابط في الشرطة العراقية للوكالة طالباً عدم كشف هويته إن "صاروخ كاتيوشا سقط حوالي الساعة 23,40 (20,40 بتوقيت غرينتش) داخل المنطقة الخضراء وعلى مقربة من السفارة الأميركية".

يأتي هذا الهجوم في خضم توتر شديد بين الولايات المتحدة وإيران، الدولتان الفاعلتان في العراق، الحليف للطرفين.

وسبق للمنطقة الخضراء أن تعرضت أكثر من مرة في السابق لضربات بالهاون وصواريخ الكاتيوشا. وفي أكثر من مرة، وُجهت أصابع اتهام إلى "وكلاء إيران" بالوقوف وراء تلك الهجمات.