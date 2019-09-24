ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني يوم الاثنين بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) . وتسلم ميسي الجائزة اليوم من السويسري جياني إنفانتينو رئيس (فيفا) خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مدينة ميلان الإيطالية. وتفوق ميسي بهذا على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما الهولندي فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي. وانفرد ميسي بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة رافعا رصيده إلى ستة ألقاب مقابل خمسة ألقاب للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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