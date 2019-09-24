ترامب: السيسي قائد عظيم ومصر كانت فوضى قبل حكمه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق شيئا مذهلا في وقت قصير، مضيفًا: "كنا قد التقينا قبل ذلك في جو من الاضطرابات ولكن الآن لدينا علاقات قوية مع مصر أقوى من ذي قبل".
وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات تجارية كبيرة مع مصر، وقد تحدث مع الرئيس السيسي في الكثير من الأوقات وفي أماكن عديدة قبل ذلك.
وتابع: "سنناقش هذه المرة أيضًا قضايا مشتركة، علاقتنا قوية، وسعدت بتواجد معه".
ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وجود تظاهرات في مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال ترامب، إنه "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى"، واصفًا السيسي بالقائد العظيم.
وتأتي القمة بين ترامب والسيسي في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وستناقش تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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