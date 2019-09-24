أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في حديث تلفزيوني له أن "الزيارة التي يقوم بها مساعد وزير الخزانة الاميركي مارشال بيلنغسلي هي زيارة استطلاع فقط، واذا اراد الاميركيين فرض ​عقوبات​ اضافية يمكنهم فرضها من ​واشنطن​".

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كانت هذه تفاصيل خبر سلامة: زيارة بيلنغسلي استطلاعية والأميركيين يمكنهم فرض عقوبات من واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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