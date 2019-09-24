عقيص: الفاسدون سينعمون غدا بما ارتكبوه وسيركبون موجة المزايدة

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "غداً قد يسير الجميع في الإصلاحات المطلوبة صفاً واحداً، فيجهّل مرتكبو ​الفساد​ بحجة ان الوقت للإنقاذ لا للمحاسبة. او قد يقع الهيكل على رؤوس الجميع، فيغدو الجميع ضحايا وننسى الجلادين

في الحالتين سينعم الفاسدون بما ارتكبوه، وسيركبون موجة المزايدة او اللطم مع الشعب المسكين".

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