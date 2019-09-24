كشفت مصادر متابعة عبر صحيفة "​الجريدة​" الكوينية عن ان " مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون ​مكافحة الارهاب​ ​مارشال بيلينغسلي​ يحمل في جعبته خلال زيارته ​لبنان​ اربعة عناوين يعرضها مع المسؤولين في لبنان، الاوّل متابعة قضية "​جمال ترست بنك​" والاطلاع على الاجراءات التي اتخذت في ضوء العقوبات، الثاني شرح ابعاد الرزم المتتالية من العقوبات التي ستطال للمرّة الأولى حلفاء "​حزب الله​" من مختلف ​الطوائف​، الثالث القاء ​الضوء​ على الشراكة القوية بين ​واشنطن​ ولبنان وثقة ​الحكومة الأميركية​ بشكل عام في ​القطاع المالي​ اللبناني، والرابع التشجيع على اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من "حزب الله" وغيره من الجهات التي تحاول زعزعة استقرار لبنان ومؤسساته"، مشيرةً إلى ان "بيلينغسلي أكد للمسؤولين اللبنانيين ان بلاده لن تسمح بتحويل لبنان الى منصة ل​إيران​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة: بيلينغسلي يحمل في جعبته 4 عناوين سيعرضها مع المسؤولين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.