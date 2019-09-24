مصادر القبس: نتوقع أن تصدر بالساعات المقبلة لائحة عقوبات أميركية جديدة تستهدف حزب الله

لفتت مصادر مطّلعة عبر صحيفة "​القبس​" الكويتية إلى أن "لزيارة مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون ​مكافحة الارهاب​ ​مارشال بيلينغسلي​ محورين، الاوّل متابعة قضية "جمّال ترست بنك" والتأكد من تجميد حساباته المصنفة غير شرعية أميركيا، أما المحور الثاني فيتعلق بشرح أبعاد الرزم المتتالية من ال​عقوبات​ التي ستطول لاوّل مرّة حلفاء "​حزب الله​" من مختلف ​الطوائف​".

وتوقعت "ان تصدر في ​الساعات​ المقبلة لائحة عقوبات جديدة تستهدف افراداً وكيانات حليفة لـ"حزب الله" وهو ما اوضحه بلينغسلي خلال لقاءاته سواء مع رئيس ‏مجلس النواب ​نبيه بري​ او مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​".