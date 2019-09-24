لفتت مصادر مطّلعة عبر صحيفة "القبس" الكويتية إلى أن "لزيارة مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الارهاب مارشال بيلينغسلي محورين، الاوّل متابعة قضية "جمّال ترست بنك" والتأكد من تجميد حساباته المصنفة غير شرعية أميركيا، أما المحور الثاني فيتعلق بشرح أبعاد الرزم المتتالية من العقوبات التي ستطول لاوّل مرّة حلفاء "حزب الله" من مختلف الطوائف".
وتوقعت "ان تصدر في الساعات المقبلة لائحة عقوبات جديدة تستهدف افراداً وكيانات حليفة لـ"حزب الله" وهو ما اوضحه بلينغسلي خلال لقاءاته سواء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري او مع رئيس الحكومة سعد الحريري".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القبس: نتوقع أن تصدر بالساعات المقبلة لائحة عقوبات أميركية جديدة تستهدف حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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