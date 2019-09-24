بستاني: لا اعتقد أنني المقصودة بتصريح جنبلاط ولا أعلم من أين أتى بالمعطيات

ردت وزيرة ​الطاقة​ ​ندى بستاني​ في حديث تلفزيوني على رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، قائلة "لا أعتقد أنني المقصودة بتصريحه على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن علينا أن نسأله عن قصده من هذا التصريح"، مشيرةً إلى "إنني تفاجأت بالمعطيات اليت تقدم بها لانني لا اعلم من أين أتى بها".

وكان جنبلاط قد أشار في تصريح له يوم أمس إلى أنّ "بعد دراسة ​الموازنة​ وبعد الإصلاح، يبقى أن نُخفّف من شهوة "مدام فساد" الّتي تريد زيادة ​السفن​ الكهربائية إلى أربعة، وتريد تركيب ثلاثة معامل تسييل غاز بدلًا من واحد وتتبضّع من خلال معابر الفرقة الرابعة الّتي أقفلت نظريًّا".

ولفت إلى أنّه "قد يكون لها أيضًا حصّة في ​الاتصالات​ و​النفايات​. هذه بعض نشاطات "مدام فساد" والله أعلم".