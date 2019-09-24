أكدت مصادر دبلوماسية عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية أنه "لا بد ل​لبنان​ الرسمي من كبح جماح "​حزب الله​" أو على الأقل، فليعلن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في كلمته في افتتاح أعمال ​الدورة​ الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تمايزه عنه ويتمسّك ب​النأي بالنفس​، أما الاستمرار في التراخي الذي يضيع فيه موقع ​الدولة اللبنانية​ الفعلي وموقفها، فلن يكون مقبولاً لدى الداعمين في المرحلة المقبلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجريدة: على الرئيس عون أن يعلن تمايزه عن حزب الله ويتمسك بالنأي بالنفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.