بيدرسون بحث مع كبير مساعدي الخارجية الإيرانية التطورات السورية

أفادت وزارة ​الخارجية الايرانية​ بأن "المبعوث الاممي إلى ​سوريا​ غير بيدرسون التقى كبير مساعدي الخارجية الايرانية في الشؤون السياسية الخاصة وكبير المفاوضين الايرانيين في شؤون سوريا و​اليمن​ علي أصغر خاجي وتم البحث حول أحدث التطورات المتعلقة بسوريا"، مشيرةً إلى ان "بيدرسون قدم عرضاً لمحادثاته مع المسؤولين السويين في دمشق وأعرب الجانبان عن سرورهما للتقدم الحاصل في مسيرة تشكيل لجنة ​الدستور السوري​، واكدا على ضرورة الحل والتسوية النهائية للازمة السورية".

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