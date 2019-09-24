الخارجية الأميركية: الاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة خطوة تبعث على الأمل

رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالاتفاق بين ​الحكومة السورية​ والمعارضة في البلاد حول تشكيل اللجنة الدستورية، الذي من المتوقع أن يصبح انطلاقة لمسار التسوية السياسية للأزمة في ​سوريا​. ورأت ان "هذا الاتفاق خطوة تبعث على الأمل".

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