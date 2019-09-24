أعلن ​حزب العمال البريطاني​ المعارض أنه سيجري استفتاء ثانيا حول خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​، في حال فاز في ​الانتخابات​ البرلمانية، مشيراً إلى ان "​الحكومة​ المستقبلية لحزب العمال ستصدر تشريعا بشأن الاستفتاء فورا بعد وصولها إلى الحكم، وستجري ذلك الاستفتاء خلال 6 أشهر".

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كانت هذه تفاصيل خبر حزب العمال البريطاني: سنجري استفتاء ثانيا حول "بريكست" إن فزنا بالانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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