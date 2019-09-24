مسؤول إيراني: مطالب أميركا بتغيير الاتفاق النووي غير مقبولة

أكد مسؤول إيراني لوكالة "​رويترز​" للانباء بأن "مطالب ​الولايات المتحدة​ بتغيير ​الاتفاق النووي​ المبرم عام 2015 مع القوى العالمية غير مقبولة"، مشيراً إلى "إننا لن نتفاوض أبدا على اتفاق استغرق منا التوصل إليه سنوات و​القيادة​ الإيرانية تدعم الدبلوماسية، لكن إذا كان الأميركيون يرغبون في تهدئة التوتر فينبغي لهم رفع الحظر وإنهاء الضغط على ​طهران​".

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