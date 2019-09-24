ترمب يقول إن لا لقاء مقررا مع روحاني









اسماء السيد - الامم المتحدة: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين انه لا يمكنه أن يستبعد إجراء لقاء مع نظيره الايراني حسن روحاني خلال تواجدهما في الامم المتحدة هذا الأسبوع، لكن لا شيء مقررا في الوقت الراهن.

وقال للصحفيين "أنا لا استبعد أي شيء"، مضيفا أن "لا شيء مقررا في هذه اللحظة".

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وتستمر التكهنات حول الاجتماع التاريخي المحتمل بين الزعيمين الأميركي والايراني في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن امكان حدوث مثل هذه اللقاء تضاءل الى حد كبير في أعقاب الهجوم على منشآت نفطية سعودية حمّلت الولايات المتحدة ايران مسؤوليته.

ويسعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الجمع بين الطرفين، لكن ترمب رد على هذه الجهود الإثنين بالقول "لا نحتاج الى وسيط"، مشيرا الى ان الايرانيين "يعلمون بمن عليهم الاتصال".