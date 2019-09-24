شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لفضح أكاذيب الإخوان وفبركتهم للواقع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك عدة طرق لمواجهة أساليب الخداع والأكاذيب التى تروجها جماعة الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولجوئها إلى الفيديوهات المفبركة، وفضح أكاذيبها، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم من خلال رؤية موضوعية شاملة وتفنيد الأكاذيب والروايات أولا بأول وبناء منظومة وطنية وعبر استراتجية استباقية يمكن أن تكون حائط صد فى مواجهة الإعلام المعادى.

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وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هذه المنظومة تكون هدفها إعلام المواطن البسيط بحقيقة ما يجرى والعمل على خلق حالة مجتمعية رافضة لهز استقرار الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره مع الكشف عن مخططات الإخوان الإجرامية، واتخاذ الوطن وسيلة لتحقيق أهدافهم لصالح الجماعة وليس الدولة.

وأشار الدكتور طارق فهمى إلى ضرورة تفنيد خطاب الإخوان الإعلامى المزيف عبر وسائل عديدة من خلال مفكرين وكتاب وإعلامين، موضحا أن الكشف عن أسلوب الجماعة الإعلامى والسياسى يتطلب مراجعات دورية ومواقف مبتكرة على مواقع التواصل الاجتماعى وعبر استراتيجية النفس الطويل وأرضية الوطن التى يرفضها الجماعة.