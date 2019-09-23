كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي يُذكّر البرازيل: فرنسا دولة أمازونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ماكرون في إحدى الفعاليات على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ الإثنين، بجانب ممثلين من بوليفيا، وكولومبيا، وبيرو، والممثل هاريسون فورد: "نحن أي فرنسا، عضو من دول الأمازون".
ودعا ماكرون دول العالم إلى بذل الجهود لحماية الغابات المطيرة الاستوائية وتحسين الاستجابة لاحتياجات الذين يعيشون في تلك الأنظمة البيئية.
يذكر أن منطقة الأمازون تعاني في الوقت الراهن من العديد من الحرائق، وتشير تقديرات حماة بيئة إلى أن غالبية المزارعين يضرمون النار في الأراضي التي تزال منها الغابات لإقامة مراعٍ جديدة فيها.
وفي ظل الجفاف، تمتد النيران إلى مناطق غابات سليمة.
ويوجه بولسونارو بالذات انتقادات دولية لأنه يشجع الاستغلال الاقتصادي للغابات المطيرة المهمة للمناخ العالمي.
وفي بيان مشترك عقب لقاء ثلاثي عقدوه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمّل قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الإثنين، إيران "المسؤولية" عن الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبرمنشأتين نفطيتين سعوديتين، مطالبين طهران بـ"الامتناع عن أي استفزاز جديد".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "من الواضح بالنسبة لنا أن إيران تتحمل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر".