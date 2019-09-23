كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي يُذكّر البرازيل: فرنسا دولة أمازونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حق فرنسا في النقاش حول مستقبل غابات الأمازون بدرس في الجغرافيا، هو الأحدث في سلسلة من الانتقادات المتبادلة مع نظيره البرازيلي غاير بولسونارو، حول تغير المناخ وتدمير الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرغ بأن ماكرون ذكّر الإثنين، أن إقليم غوايانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية جزء من الأراضي الفرنسية، وأن لفرنسا مصلحة مباشرة في مستقبل الغابة المطيرة. وتشترك غويانا الفرنسية في حدود طولها 730 كيلومتراً مع البرازيل، أكثر بنحو 100 كيلومتر من حدود فرنسا مع إسبانيا، وهي أحد 5 أقاليم فرنسية في ما وراء البحار.

وقال ماكرون في إحدى الفعاليات على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ الإثنين، بجانب ممثلين من بوليفيا، وكولومبيا، وبيرو، والممثل هاريسون فورد: "نحن أي فرنسا، عضو من دول الأمازون".

ودعا ماكرون دول العالم إلى بذل الجهود لحماية الغابات المطيرة الاستوائية وتحسين الاستجابة لاحتياجات الذين يعيشون في تلك الأنظمة البيئية.

يذكر أن منطقة الأمازون تعاني في الوقت الراهن من العديد من الحرائق، وتشير تقديرات حماة بيئة إلى أن غالبية المزارعين يضرمون النار في الأراضي التي تزال منها الغابات لإقامة مراعٍ جديدة فيها.

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وفي ظل الجفاف، تمتد النيران إلى مناطق غابات سليمة.

ويوجه بولسونارو بالذات انتقادات دولية لأنه يشجع الاستغلال الاقتصادي للغابات المطيرة المهمة للمناخ العالمي.

وفي بيان مشترك عقب لقاء ثلاثي عقدوه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمّل قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الإثنين، إيران "المسؤولية" عن الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبرمنشأتين نفطيتين سعوديتين، مطالبين طهران بـ"الامتناع عن أي استفزاز جديد".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "من الواضح بالنسبة لنا أن إيران تتحمل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر".