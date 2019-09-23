في مباراة تغنت خلالها الجماهير نصرة لفلسطين.. الرجاء يكتفي بفوز صغير على هلال القدس

اكتفى فريق الرجاء الرياضي، بتسجيل هدف واحد في شباك ضيفه هلال القدس الفلسطيني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، ضمن ذهاب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وشهدت المواجهة حضورا جماهيريا كبيرا لأنصار الفريق الأخضر، الذين هتفوا كثيرا وتغنوا نصرة للشعب الفلسطيني.

وأقحم الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء، الكونغولي بين مالانغو في أول مباراة رسمية يخوضها اللاعب مع النسور الخضر، بعد توصله ببطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولي للعبة، تؤهله للمشاركة مع فريقه الجديد.

وتمكن محسن متولي قائد بطل كأس السوبر الإفريقي، من توقيع هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 من شوط اللقاء الأول، عن طريق ركلة جزاء، فيما لم تشهد الدقائق المتبقية من هذا الشوط، وباقي أطوار الفصل الثاني أي تغيير على نتيجة المواجهة، لتنتهي بتفوق الفريق البيضاوي بهدف نظيف، في انتظار لقاء العودة، المقرر خوضه بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أكتوبر القادم.