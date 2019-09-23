متفوقا على فان ديك ورونالدو.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب

نال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، جائزة أفضل لاعب في العالم المخصصة من طرف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وتفوق ميسي، في سباق فوزه بجائزة “الأفضل” على كل من فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وقاد نجم التانغو فريقه إلى الفوز بالدوري الإسباني، فضلا عن تتويجه هدافا للمسابقة، ولدوري أبطال أوروبا التي خرج منها الفريق الكطلوني من نصف النهائي.

وعلى الصعيد الدولي ساهم ميسي في احتلال منتخب بلاده المركز الثالث في بطولة “كوبا أمريكا”، التي استضفتها الملاعب البرازيلية الصيف الماضي.

في المقابل فاز فان ديك بدوري الأبطال والسوبر الأوروبيين مع ليفربول، إضافة لبلوغه نهائي كأس الأمم الأوروبية مع هولندا، أما رونالدو فتوج بطلا للدوري والسوبر الإيطاليين مع اليوفي، وبكأس الأمم الأوروبية مع البرتغال.