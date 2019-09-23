اندلاع حريق مهول في أحد القطارات بمصر

اندلع حريق هائل في أجزاء من قطار للركاب، مساء اليوم الإثنين، في محافظة المنيا بمصر، وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع عندما توقف القطار في ورشة لتصليح الأعطال.

ونشر مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً أظهرت الحريق الهائل الذي نشب بالقطار.

وحتى الساعة الـ8:30 بتوقيت غرينتش، لم يصدر تصريح رسمي في مصر تعليقاً على الحادثة.

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وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الحريق لم يخلف اضرارا بشرية..

وأفادت المصادر ذاتها، أن قوات الحماية المدنية في المنيا أخمدت الحريق، مشيراً إلى أن حريقاً اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لشريط السكك الحديدية في محطة قطارات مدينة المنيا، وامتد إلى القطار نفسه.