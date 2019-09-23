اندلع حريق هائل في أجزاء من قطار للركاب، مساء اليوم الإثنين، في محافظة المنيا بمصر، وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع عندما توقف القطار في ورشة لتصليح الأعطال.
ونشر مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً أظهرت الحريق الهائل الذي نشب بالقطار.
وحتى الساعة الـ8:30 بتوقيت غرينتش، لم يصدر تصريح رسمي في مصر تعليقاً على الحادثة.
وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الحريق لم يخلف اضرارا بشرية..
وأفادت المصادر ذاتها، أن قوات الحماية المدنية في المنيا أخمدت الحريق، مشيراً إلى أن حريقاً اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لشريط السكك الحديدية في محطة قطارات مدينة المنيا، وامتد إلى القطار نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق مهول في أحد القطارات بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.